مدير تعاقدات أستريلا يكشف حقيقة معاناة بانزا من الكوليسترول وشرط الزمالك لإبرام الصفقة

كشف رودولفو لارانجو مدير التعاقدات لنادي أستريلا أمادورا البرتغالي حقيقة معاناة شيكو بانزا من ارتفاع الكوليسترول.

وتوصل الزمالك مع أستريلا أمادورا لضم الأنجولي شيكو بانزا 4 أعوام حسبما علم FilGoal.com.

وقال لارانجو لقناة أون سبورت 1: "الحقيقة أننا سمعنا عن اهتمام الزمالك بشيكو بانزا من وكيل اللاعب".

وأضاف "اللاعب قال لنا إنها كانت دعوة وهذا الشيء يسعدنا كثيرا لأن الزمالك نادي معروف جدا في جميع أنحاء العالم وبالنسبة لنا شرف كبير عندما قال لوكيل اللاعب أن الزمالك مهتم وبالتأكيد وافقنا وبعد مفاوضات الوكيل مع اللاعب انتقلت إلى بين الناديين وخرج الوكيل".

وأضاف "المفاوضات بين الناديين لم تكن طويلة وبدأت منذ أسبوعين ونحن لا نفكر فقط في النادي بل في اللاعبين أيضا، لا نحب أن نجعل اللاعبين محرومين من شيء يريدونه وهذه فرصة جيدة له للعب في نادي معروف جدا مثل الزمالك، لذلك كانت المفاوضات سريعة".

وواصل "تفاصيل الصفقة المادية؟ لو الأمر بيدي سأقول إن الزمالك سيتحدث عن هذا الأمر، لكن ما نعرفه أن الاتفاق بأن اللاعب لا بد أن يسافر لمصر وهو يتواجد هناك بالفعل ويجري الكشف الطبي والاختبارات البدنية وإذا سار كل شيء على ما يرام سيتم إبرام الصفقة، لكن لن أتحدث عن الجزء المادي وسأتركه للزمالك".

وتابع "جاء إلينا من أنجولا منذ 8 أعوام وكان من أفضل اللاعبين هناك وكان جيدا ثم انتقل إلى نادي أكبر في البرتغال وبعد عدة أعوام رحل إلى قبرص وبقي 3 سنوات وأدى بشكل جيد".

وأكمل "عاد بانزا للبرتغال العام الماضي وأدى النصف الاول من الموسم بشكل جيد جدا، ثم في يناير الماضي طلبنا أن ينتقل إلى أستريلا والحقيقة أنه ساعدنا بمستواه وكان عاملا مهما لتحقيق أهداف الفريق".

وأوضح "معاناته من الكوليسترول؟ لا يوجد أي شيء يتعلق بصحته ولو أقل القليل حتى، لا شيء يمنعه من لعب كرة القدم وبالطبع هذه شائعات وما أكثرها في كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى الخير ليس لبانزا فقط بل للزمالك والأفضل له دائما وخوض البطولات بشكل جيد وشيكو يكون إضافة له".

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