قبل انتقاله لـ سيراميكا.. كريم الدبيس يودع جماهير الأهلي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي

ودّع كريم الدبيس جمهور الأهلي قبل انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا.

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

وكشف FilGoal.com اتفاق الأهلي على انتقال الدبيس إلى سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وكتب الظهير الأيسر عبر حسابه على إنستجرام

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"شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.

كنت فخورا بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري.

وأتمنى أن يستمر دعمكم لي في القادم، ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كريم الدبيس كان من الأسماء المقترحة للانضمام لسيراميكا ضمن صفقة تبادلية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

كريم الدبيس الأهلي سيراميكا
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