خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدرب فرنسي لقيادة فريق اليد

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:26

كتب : إبراهيم رمضان

فرانك موريس

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع الفرنسي فرانك موريس لتدريب فريق اليد الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع موريس على تدريب الفريق لمدة موسم.

وسيتواجد محمد عبد السلام ريشة كمساعد لموريس.

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وسيتم الاستقرار على مدرب حراس المرمى.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع يوسف عمرو قادما من المقاولون العرب.

ويعتبر ذلك هو التدعيم الثاني للفريق بعد التعاقد مع بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج للفريق الأول.

ويأتي التعاقد مع يوسف عمرو لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.

وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.

ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.

فرانك موريس الزمالك كرة يد
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