تقرير: جوندوجان على رادار جالاتاسراي

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

هدف جوندوجان - مانشستر سيتي - فولام

أعربت وسائل الإعلام التركية، عن جاهزية جالاتاسراي للتعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان.

وأفاد الصحفي التركي كاجان دورسان، عن موافقة أوكان بوروك مدرب الفريق بالتعاقد مع اللاعب الصيف الحالي.

ويعمل مانشستر سيتي في الوقت الحالي على التخلص من بعض اللاعبين لتعزيز الصفوف بعناصر أخرى وتجديد دماء الفريق.

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وينتهي عقد إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي صيف 2026.

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الماضي في 54 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف.

وودع مانشستر سيتي كأس العالم للأندية من دور الـ16 بالهزيمة أمام الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد.

سجل رباعية الهلال كل من: ماركوس ليوناردو هدفين وخاليدو كوليبالي ومالكوم، بينما ثلاثية مانشستر سيتي أحرزها كل من: بيرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند وفيل فودين.

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