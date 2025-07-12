أرتشي براون يوضح سبب ترجيح كفة فنربخشة على ميلان

السبت، 12 يوليه 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

أرشي براون - خينت

كشف أرتشي براون لاعب خينت البلجيكي سبب تفضيله الانتقال لـ فنربخشة التركي على حساب ميلان الإيطالي.

ويسافر اللاعب إلى تركيا من أجل إتمام انتقاله للكناري على حساب الروسونيري الذي حاول تغيير وجهته في الساعات الأخيرة.

وقال أرتشي براون في تصريحات لفابرزيو رومانو صحفي شبكة سكاي: "بالفعل اتفقت مع ميلان وكنت مستعدا للانتقال".

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وأضاف "تلقيت مكالمة من رئيس فنربخشة مساءً، وتغير كل شيء".

وأكمل "الشغف الذي أظهره والرؤية، جعلت قراري واضحا، وعلمت بأنه يجب أن انتقل لفنربخشة".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي 46 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته في دربي كاونتي وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الثاني تحت 23 عاما.

وفي صيف 2021 ترك براون بلاده وانتقل إلى لوزان سبورت السويسري في صفقة انتقال حر.

ثم انضم إلى خينت في الانتقالات الصيفية عاما 2023 مقابل 4 ملايين يورو. ويمتد عقد براون مع خينت حتى 2027.

ويحتاج ميلان إلى تعويض مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

ميلان فنربخشة أرتشي براون
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