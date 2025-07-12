أرتشي براون يوضح سبب ترجيح كفة فنربخشة على ميلان

كشف أرتشي براون لاعب خينت البلجيكي سبب تفضيله الانتقال لـ فنربخشة التركي على حساب ميلان الإيطالي.

ويسافر اللاعب إلى تركيا من أجل إتمام انتقاله للكناري على حساب الروسونيري الذي حاول تغيير وجهته في الساعات الأخيرة.

وقال أرتشي براون في تصريحات لفابرزيو رومانو صحفي شبكة سكاي: "بالفعل اتفقت مع ميلان وكنت مستعدا للانتقال".

وأضاف "تلقيت مكالمة من رئيس فنربخشة مساءً، وتغير كل شيء".

وأكمل "الشغف الذي أظهره والرؤية، جعلت قراري واضحا، وعلمت بأنه يجب أن انتقل لفنربخشة".

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE — Archie Brown: “The deal was basically done with AC Milan. I was ready to go. But then, I got a call from Fenerbahçe president overnight. That changed everything”. “The passion he showed, the vision… it made the decision clear. I knew I had to come to Fener”. pic.twitter.com/hffamHo7Et — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي 46 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.