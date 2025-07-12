تيليجراف: إصابة أونانا وغيابه عن بداية الموسم مع مانشتسر يونايتد

السبت، 12 يوليه 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

أندري أونانا

تعرض أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد خلال التدريبات وفقا لصحيفة تيليجراف.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد في العضلة الخلفية عقب عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وسيغيب أونانا لفترة ما بين 6 إلى 8 أسابيع ما يعني غيابه عن فترة الإعداد بالكامل وإمكانية غيابه عن بداية الموسم مع مانشستر يونايتد.

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وقد يفكر النادي الإنجليزي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض إصابة أونان خلال الفترة المقبلة.

ويملك مانشستر يونايتد حاليا الحارس بيوندير التركي وتوم هيتون في قائمته عقب إصابة أونانا.

ويلعب مانشستر يونايتد أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد ضد ليدز يونايتد بعد أسبوع.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة أرسنال يوم الأحد 17 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أندري أونانا مانشستر يونايتد
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