جيوكيريس: العودة للدوري الإنجليزي سيكون انتقاما رائعا

السبت، 12 يوليه 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشف فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة على رغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي.

فيكتور جيوكيريس

النادي : سبورتنج لشبونة

وقال جيوكيريس عبر صحيفة ليكيب: "أنا أفكر فقط حول التسجيل والفوز لأن ذلك يغير كل شيء".

وتابع "الدوري الإنجليزي؟ لقد قضيت عدة سنوات هناك دون خوض مباراة واحدة لذلك العودة هي شيء أرغب فيه، سيكون الأمر أشبه بالانتقام".

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وفقا للتقارير فإن أرسنال قريب من التوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع جيوكيريس.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

فيكتور جيوكيريس الدوري الإنجليزي
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