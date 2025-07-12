بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا تعيين ستيفانو بيولي مدربًا له.

ووقّع بيولي على عقد مع فيورنتينا لمدة 3 سنوات حتى 2028.

ويعود بيولي لتدريب فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفريق.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وكان بيولي قد رحل عن تدريب النصر السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر، تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، ومن ثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون، وحلّ ثالثًا في الدوري متأخرًا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وأنهى النصر موسمه باحتلال المركز الثالث، ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد كاواساكي في دور نصف النهائي، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر، استطاع الفوز في 28 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 9 مباريات.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.

وأنهى فيورنتينا الدوري الإيطالي خلال الموسم السابق في المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.