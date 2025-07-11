بشكتاش يعلن بدء المفاوضات لضم كوكتشو من بنفيكا

أعلن نادي بشكتاش التركي بدء المفاوضات لضم أوركون كوكتشو من بنفيكا البرتغالي بشكل رسمي.

ووفقا للتقارير فإن التركي سيمثل بشكتاش في صفقة ستكلف النسور 25 مليون يورو ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ويعد الليبي المعتصم بالله المصراتي صاحب الرقم القياسي في النادي بـ 11 مليون يورو قادما من سبورتنج براجا آنذاك.

وكان صانع الألعاب التركي قد انضم في صيف 2023 من فينورد الهولندي إلى بنفيكا بعقد حتى 2028 بمقابل 30 مليون يورو كثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي آنذاك.

صاحب الـ 24 عاما خلال موسمين مع النسور البرتغالي خاض 98 مباراة سجل 19 هدفا وصنع 22.

وخلال كأس العالم للأندية شارك في 4 مباريات وصنع هدفين، ونشبت مشادة بين أوركون وبرونو لاج المدير الفني لبنفيكا خلال مباراة الفريق ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وتعاقد بشكتاش مع كل من في الصيف الحالي: الإنجليزي تامي أبراهام من روما والألماني فيليكس أودوهاكي القادم من أوجسبورج والبرتغالي جواو ماريو المنضم من بنفيكا والتشيكي ديفيد جوراسيك المُعار من بنفيكا.

ويشارك الفريق التركي في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي للموسم المقبل إذ سيبدأ مبكرا في 24 يوليو المقبل تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير.