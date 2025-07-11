بطفل هارب من المدرسة.. نيوكاسل يعلن ضم إيلانجا

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

إيلانجا - نيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد عن تعاقده مع السويدي أنتوني إيلانجا جناح نوتنجهام فورست.

وظهر الطفل "سامي" في فيديو تقديم إيلانجا، ينصحه كيف يصبح أسطورة في نادي نيوكاسل.

هذا الطفل غاب عن المدرسة متعللا بمرضه في يوم مباراة نيوكاسل ضد أرسنال خارج الديار، في نصف نهائي كأس الرابطة خلال الموسم الماضي.

ولكن خلال هدف أنتوني جوردون، ظهر الطفل في شاشة التلفاز وهو يحتفل بالهدف.

مديرة المدرسة أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى والد الطفل، كتبت خلالها إن "سامي" شوهد يحتفل في مباراة خارج المدينة، وهذا يعد غيابا غير مصرح به.

وأفادت التقارير أن نوتنجهام وافق على العرض الأخير الذي قدمه نيوكاسل للحصول على خدمات المهاجم السويدي.

وقدم نيوكاسل عرضا بـ55 مليون جنيه إسترليني، ووافقت إدارة نوتنجهام على عرض الماكبايس الأخير.

وانتقل أنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام فورست صيف 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب مع نوتنجهام فورست في 82 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 21 هدفا.

أنتوني إيلانجا الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نوتنجهام فورست
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