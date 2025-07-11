تنس - بعد رولان جاروس.. سينر يواجه ألكاراز في نهائي ويمبلدون 2025
الجمعة، 11 يوليه 2025 - 21:33
كتب : FilGoal
ضرب الإيطالي يانيك سينر موعدا الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون 2025.
ويأمل سينر في الفوز على ألكاراز للرد عليه بعد الخسارة في نهائي بطولة رولان جاروس الشهر الماضي.
وفاز ألكاراز حامل لقب آخر نسختين على الأمريكي تايلور فريتز بـ 3 مجموعات مقابل واحد.
وجاءت النتائج: 6-4 و7-5 و6-3 و7-6 ليحسم الإسباني تأهله في لقاء استمر ساعتين و51 دقيقة.
Take it all in, Carlos. You're a #Wimbledon finalist once more ♥️ pic.twitter.com/47JyzDGRc2— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025
وتفوق سينر المصنف الأول على العالم على نوفاك دجوكوفيتش بنتيجة 3 مجموعات دون رد.
وجاءت النتائج: 6-3 و6-3 و6-4 ليحسم الإيطالي تأهله في لقاء استمر ساعة و53 دقيقة.
Absolute Sinner-ma 🎬#Wimbledon pic.twitter.com/vTzvFuRG97— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025
وأصبح الإيطالي ثاني لاعب بعد الإسباني يفوز على دجوكوفيتش في ويمبلدون منذ 2018.
وسيكون سينر وألكاراز أول ثنائي يواجه بعضهم البعض في نهائي رولان جاروس وويمبلدون منذ روجر فيدرير ضد رافائيل نادال.
ويعد سينر ثاني أصغر لاعب يصل لنهائي البطولات الـ 4 المفتوحة بعمر 23 عاما و318 يوما.
فيما يعد ألكاراز ثالث أصغر لاعب يصل لنهائي بطولتي ويلمبدون ورولان جاروس بعد بورن بورج ونادال.