تنس - بعد رولان جاروس.. سينر يواجه ألكاراز في نهائي ويمبلدون 2025

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز - يانيك سينر - تنس

ضرب الإيطالي يانيك سينر موعدا الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون 2025.

ويأمل سينر في الفوز على ألكاراز للرد عليه بعد الخسارة في نهائي بطولة رولان جاروس الشهر الماضي.

وفاز ألكاراز حامل لقب آخر نسختين على الأمريكي تايلور فريتز بـ 3 مجموعات مقابل واحد.

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وجاءت النتائج: 6-4 و7-5 و6-3 و7-6 ليحسم الإسباني تأهله في لقاء استمر ساعتين و51 دقيقة.

وتفوق سينر المصنف الأول على العالم على نوفاك دجوكوفيتش بنتيجة 3 مجموعات دون رد.

وجاءت النتائج: 6-3 و6-3 و6-4 ليحسم الإيطالي تأهله في لقاء استمر ساعة و53 دقيقة.

وأصبح الإيطالي ثاني لاعب بعد الإسباني يفوز على دجوكوفيتش في ويمبلدون منذ 2018.

وسيكون سينر وألكاراز أول ثنائي يواجه بعضهم البعض في نهائي رولان جاروس وويمبلدون منذ روجر فيدرير ضد رافائيل نادال.

ويعد سينر ثاني أصغر لاعب يصل لنهائي البطولات الـ 4 المفتوحة بعمر 23 عاما و318 يوما.

فيما يعد ألكاراز ثالث أصغر لاعب يصل لنهائي بطولتي ويلمبدون ورولان جاروس بعد بورن بورج ونادال.

تنس ويمبلدون يانيك سينر كارلوس ألكاراز
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