سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يحضر عرضا لـ لويس دياز.. ومطالب ليفربول المالية المتوقعة

لا يزال بايرن ميونيخ يتحرك من أجل ضم الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول.

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا آخر التفاصيل الجديدة في المفاوضات، إذ حضّر بايرن ميونيخ عرضا لضم لويس دياز حتى 2029 أو 2030 واللاعب يرغب في الرحيل عن ليفربول في حال وصل عرضا مناسبا ويعلم باهتمام بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير إلى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الكولومبي والبافاري أو بين الناديين.

وأكمل "رغم العروض المرفوضة فإن دياز مرشح للرحيل عن ليفربول والذي يتوقع بيعه بمقابل 70-80 مليون يورو سواء من بايرن ميونيخ أو أندية سعودية".

وارتبط اسم دياز مؤخرا بالانتقال للنصر السعودي أو بايرن ميونيخ وكذلك برشلونة.

وقبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم الجناح لويس دياز هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أبلغت ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن بأن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي يتخذ فيها ليفربول هذا الموقف، بعد أن أرسلوا الرسالة نفسها إلى برشلونة في وقت سابق من فترة الانتقالات.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.