وزارة الرياضة توضح حقيقة تأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

نفت وزارة الشباب والرياضة ما أُثير عن تأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام.

وسبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضية موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة الجديد. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الوزارة

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"بالإشارة الي ما أثير عبر وسائل الإعلام عن قيام وزاره الشباب والرياضة بإصدار قرار تأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام.

ففي هذا المقام نود الإشارة إلى أن وزاره الشباب والرياضة لم يصدر عنها ثمة قرارات وزاريه بتأجيل عقد الجمعيات العمومية ويتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذا له.

علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب وتصميم القانون.

وتؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

وفى هذا الصدد تهيب الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة وذلك حفاظا على الاستقرار ومنع اي اضطرابات في الوسط الرياضي".

وفقا لبيان وزارة الرياضة فإن مجلس النواب قد وافق بالإجماع على التعديلات التي أقرتها الوزارة.

وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضية قد قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم الاستقرار على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وتطبيقه بدون أثر رجعي".

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، قبل مخاطبة رئيس الوزراء للاطلاع على مشروع تعديلات القانون.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية.

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

وزارة الشباب والرياضة
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