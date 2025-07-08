مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضية موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وفقا لبيان وزارة الرياضة فإن مجلس النواب قد وافق بالإجماع على التعديلات التي أقرتها الوزارة.

وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضية قد قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم الاستقرار على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وتطبيقه بدون أثر رجعي".

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، قبل مخاطبة رئيس الوزراء للاطلاع على مشروع تعديلات القانون.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية.

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.