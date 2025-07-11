أولى الصفقات الصيفية.. جاير كونيا من بوتافوجو إلى نوتنجهام فورست

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

جاير كونيا

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي ضم البرازيلي جاير كونيا قادما من بوتافوجو البرازيلي.

ووقّع البرازيلي البالغ 20 عاما على عقد لمدة 5 سنوات يربطه بالفريق الإنجليزي حتى 2030.

وساهم كونيا في وصول بوتافوجو لثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 وسجل هدفا ضد سياتل ساوندرز.

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وبدأ جاير مسيرته مع سانتوس بعمر 10 سنوات وصُعّد للفريق الأول بعمر 18 عاما ولعب للفريق الأول 24 مباراة وساهم في عودة الفريق مجددا للدوري البرازيلي، ثم انتقل لبونافوجو في فبراير 2025.

ومع بوتافوجو شارك في 22 مباراة سجل هدفا وصنع آخر هذا الموسم.

وساهم كونيا في تتويج البرازيل بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للشباب في بداية العام الجاري.

وقال روس ويلسون مدير الكرة في النادي عبر الموقع الرسمي: "جاير موهبة شابة وأظهر جودة كبيرة في البرازيل وسعداء بالحصول على توقيعه".

ووفقا للتقارير فإن الصفقة الأولى لكتيبة نونو سانتو كلفت الفريق 12 مليون يورو.

ويشارك نوتنجهام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

نوتنجهام فورست بوتافوجو جاير كونيا
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