بسبب جيبس وايت.. سكاي: نوتنجهام يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام

يدرس نادي نوتنجهام فورست اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام بسبب مورجان جيبس وايت لاعب الفريق.

وحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نوتنجهام فورست يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام بعد الاتفاق مع مورجان جيبس وايت لضمه.

وأفادت الشبكة أن النادي يعتقد أن توتنام تحدث مع اللاعب دون إذن وكذلك خرق السرية فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي بسبب المطابقة مع عرضه تماما.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لجيبس وايت 60 مليون جنيه إسترليني.

وأشار تقرير في شبكة ذا أثلتيك في وقت سابق إلى أن توماس فرانك المدير الفني الجديد للديوك اللندنية من أبرز المعجبين بالحصول على خدمات لاعب الوسط.

وتألق وايت بقميص فورست منذ انتقاله في أغسطس 2022 من ولفرهامبتون وأصبح واحدا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكان جيبس وايت من أهم الأسماء المرشحة للانضمام لمانشستر سيتي قبل أن يضم الفريق كل من ريان شرقي وتيجاني رينديرز.

ويمتد تعاقد الإنجليزي البالغ 25 عاما حتى 2027 مع فورست بعدما انضم مقابل 42 مليون يورو في وقت سابق.

وساهم مورجان الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 ساهمت في تأهل فورست لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي باحتلال المركز السابع.

وإجمالا خلال 3 مواسم سجل 18 هدفا وصنع 28 في 118 مباراة بقميص فورست.

وأعلن توتنام التعاقد مع محمد قدوس قادما من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني حسب التقارير الإخبارية.