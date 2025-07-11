كأس إفريقيا للسيدات - ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 15:47

كتب : محمد جمال

شاهندة المغربي

سيتواجد ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي بكأس أمم إفريقيا للسيدات.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية للسيدات.

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ويضم طاقم التحكيم الجزائرية غادة محاث حكم ساحة يعاونها مواطنتها أسماء اوهاب مساعد أول>

فيما يتواجد الثنائي المصري، يارا عاطف مساعد ثاني، ومعها شاهندة المغربي حكم رابع.

واختير الجزائري لحلوا بنبراهيم من الجزائرحكم لتقنية الفيدي " VAR" والمصرى حسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

و تقام المباراة بملعب بركان البلدى بالمغرب في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

كأس إفريقيا للسيدات شاهندة المغربي
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