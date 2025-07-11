تقرير: بايرن وبرشلونة يخططان للتعاقد مع يلديز

دخل التركي كينان يلديز نجم يوفنتوس ضمن اهتمامات برشلونة وبايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد يلديز مع يوفنتوس حتى صيف 2029.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بقوة بالتعاقد مع يلديز.

وأوضحت التقارير أن بايرن ميونيخ يرغب بقوة في إعادة يلديز لاعبه السابق إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن اهتمام بايرن وبرشلونة يأتي على عكس رغبة يوفنتوس الذي يرغب في الحفاظ على يلديز ضمن صفوفه لأطول فترة ممكنة.

وانضم يلديز المولود في ألمانيا لأب تركي وأم ألمانية ليوفنتوس في صيف 2022 قادما من فريق شباب بايرن ميونيخ.

وفضل اللاعب تمثيل بلاده الأم تركيا وشارك في 12 مباراة دولية بقميص بلاده وتواجد في يورو 2024 وودع من ربع النهائي ضد هولندا.

ولعب يلديز صاحب الـ 20 عاما 84 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.