ديلي ميل: أرسنال يتفق مع إيزي ويكثف المفاوضات مع كريستال بلاس

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس

يكثف أرسنال مفاوضاته مع كريستال بلاس لضم مع إيبيريتشي إيزي لصفوفه.

ويبحث أرسنال عن تعزيز صفوفه للمنافسة في الموسم الجديد على كافة البطولات القارية والمحلية.

وبحسب صحيفة ديلي ميلي، فإن أرسنال حصل على موافقة اللاعب لضمه حتى 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي.

أخبار متعلقة:
أرسنال يعلن ضم نورجارد رومانو: أرسنال قدم عرضه الأول لتشيلسي للحصول على خدمات مادويكي ذا أثليتك: أرسنال أكمل إجراءات التعاقد مع نورجارد.. وموعد الإعلان الرسمي تعيين جابريال هاينز في الطاقم التدريبي لـ أرسنال

وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع كريستال بلاس لحسم الصفقة.

وقدم أرسنال عرضه الأول لكريستال بالاس بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة بالاس ترى أن هذا المبلغ منخفض وغير مناسب لقيمة اللاعب.

وتنتظر إدارة كريستال بالاس عرضًا جديدًا من أرسنال خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد إيزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

ومنذ انضمامه للفريق، شارك اللاعب في 146 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وكان أرسنال قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الثاني، بعدما جمع 74 نقطة من 20 انتصارًا، و14 تعادلًا، و4 هزائم.

أرسنال إيزي كريستال بلاس
نرشح لكم
بسبب جيبس وايت.. سكاي: نوتنجهام يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام رومانو: هندرسون يكمل الفحوصات الطبية للانضمام إلى برينتفورد التجربة الرابعة في إنجلترا؟ تقرير: برينتفورد يقترب من ضم هندسرون موريتو: ميلان يبدأ مفاوضاته مع تشيلسي لضم جاكسون بالكرسي.. توتنام يضم محمد قدوس سكاي: موقف دياز من الانتقال إلى بايرن ميونيخ.. ومحاولات أخيرة بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت
أخر الأخبار
نهائي كأس العالم للأندية - موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقون والجوائز المالية 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
بورتو يكشف لـ في الجول تفاصيل الشرط الجزائي لـ كونسيساو وموقف ناديه من استمراره ساعة | الكرة الأوروبية
بعد انتقال عبد الناصر للزمالك.. محمد إسماعيل مديرا رياضيا لـ إنبي ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره في كأس العالم للأندية.. راموس حارس بورتو في طريقه للدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
بسبب جيبس وايت.. سكاي: نوتنجهام يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
بتواجد 40 لاعبا.. منتخب مصر يختتم معسكر المقيمين بالخارج 2 ساعة | منتخب مصر
كأس إفريقيا للسيدات - ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي 2 ساعة | رياضة نسائية
روما يعلن تجديد عقد سفيلار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509063/ديلي-ميل-أرسنال-يتفق-مع-إيزي-ويكثف-المفاوضات-مع-كريستال-بلاس