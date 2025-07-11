ديلي ميل: أرسنال يتفق مع إيزي ويكثف المفاوضات مع كريستال بلاس

يكثف أرسنال مفاوضاته مع كريستال بلاس لضم مع إيبيريتشي إيزي لصفوفه.

ويبحث أرسنال عن تعزيز صفوفه للمنافسة في الموسم الجديد على كافة البطولات القارية والمحلية.

وبحسب صحيفة ديلي ميلي، فإن أرسنال حصل على موافقة اللاعب لضمه حتى 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع كريستال بلاس لحسم الصفقة.

وقدم أرسنال عرضه الأول لكريستال بالاس بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة بالاس ترى أن هذا المبلغ منخفض وغير مناسب لقيمة اللاعب.

وتنتظر إدارة كريستال بالاس عرضًا جديدًا من أرسنال خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد إيزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

ومنذ انضمامه للفريق، شارك اللاعب في 146 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وكان أرسنال قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الثاني، بعدما جمع 74 نقطة من 20 انتصارًا، و14 تعادلًا، و4 هزائم.