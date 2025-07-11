مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بالمواعيد النهائية لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

كشف مصدر بمنتخب مصر عن آخر استعدادات الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com : "كاف لم يرسل لنا المواعيد النهائية لمباراتي المنتخب أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو المقرر لهما في شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف "تم إبلاغنا أن مباراة بوركينا فاسو ستكون على أرضهم وليس خارج البلاد. منتخب مصر سينتظم في معسكر طبقا لمواعيد التوقف الدولي".

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.