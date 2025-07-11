في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 00:47

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - المهدي سليمان

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصل انتقال المهدي سليمان لصفوف الزمالك.

مهدي سليمان

النادي : لاعب حر

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحارس المخضرم وقّع عقود انتقاله للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأتم الزمالك التعاقد مع المهدي لحاجته لحارس يمتلك الخبرات وتحسبا لخروج محمد صبحي في صفقة تبادلية.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن الحارس وقّع على عقد يمتد لـ 3 مواسم وسيتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ 11 مليون جنيه قبل خصم الضرائب.

صاحب الـ 38 عاما بدأ مسيرته في إنبي ثم المقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد.

وخاض المهدي 252 مباراة في الدوري المصري استقبل 263 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 92 مباراة.

وخلال الموسم الماضي شارك المهدي في 14 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 8 وغاب عدة أشهر بسبب إصابة قوية بكسر في الشظية.

وانضم المهدي سليمان لمنتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر ثم عاد مؤخرا بعد سنوات تحت قيادة حسام حسن لكن دون خوض مباراة رسمية.

وأعلن الزمالك تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ولم يعلن الزمالك عن أي صفقات للموسم الجديد حتى الآن.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق وصول شيكو بانزا تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

المهدي سليمان الزمالك
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