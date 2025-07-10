بالكرسي.. توتنام يضم محمد قدوس

أعلن نادي توتنام ضم الغاني محمد قدوس بعقد طويل الأمد قادما من وست هام.

وسيرتدي الدولي الغاني القميص رقم 20 مع الديوك اللندنية.

وأوضحت التقرير أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74.4 مليون دولار).

He only wanted Spurs. Welcome to North London, Mohammed Kudus. 🔊 @stonebwoy 🇬🇭 pic.twitter.com/zllwRvuZeL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2025

وسجل قدوس 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها الموسم الماضي مع وست هام.

وانضم قدوس إلى وست هام قادما من أياكس الهولندي في صيف 2023.

وفي موسمه الأول قدم قدوس 8 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

وقبل الإعلان الرسمي، مهًد توتنام عن تعاقده مع الغاني بصورة كرسي.

وسبق أن اشتهر قدوس بالاحتفال بأهدافه مع وست هام بالجلوس على كرسي.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في المركز 17.

وتوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي ليحقق أول بطولاته منذ عام 2008 وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح توتنام في ضم كل من ماتياس تيل بشكل نهائي من بايرن ميونيخ وكيفين دانسو من لانس بعدما قضيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وضم الفريق الإنجليزي أيضا الياباني كوتا تاكاي من كواساكي فرونتالي الياباني.

يذكر أن النادي عيّن توماس فرانك مديرا فنيا للفريق خلفا للأسترالي أنجي بوستيكوجلو.