بالكرسي.. توتنام يضم محمد قدوس

الخميس، 10 يوليه 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

محمد قدوس - توتنام

أعلن نادي توتنام ضم الغاني محمد قدوس بعقد طويل الأمد قادما من وست هام.

وسيرتدي الدولي الغاني القميص رقم 20 مع الديوك اللندنية.

وأوضحت التقرير أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74.4 مليون دولار).

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وسجل قدوس 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها الموسم الماضي مع وست هام.

وانضم قدوس إلى وست هام قادما من أياكس الهولندي في صيف 2023.

وفي موسمه الأول قدم قدوس 8 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

وقبل الإعلان الرسمي، مهًد توتنام عن تعاقده مع الغاني بصورة كرسي.

وسبق أن اشتهر قدوس بالاحتفال بأهدافه مع وست هام بالجلوس على كرسي.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في المركز 17.

وتوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي ليحقق أول بطولاته منذ عام 2008 وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح توتنام في ضم كل من ماتياس تيل بشكل نهائي من بايرن ميونيخ وكيفين دانسو من لانس بعدما قضيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وضم الفريق الإنجليزي أيضا الياباني كوتا تاكاي من كواساكي فرونتالي الياباني.

يذكر أن النادي عيّن توماس فرانك مديرا فنيا للفريق خلفا للأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

توتنام وست هام الدوري الإنجليزي محمد قدوس
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