الزمالك يتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التخطيط

الخميس، 10 يوليه 2025 - 22:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة الزمالك بالشكر للجنة التخطيط والتطوير على عملها التي أدته على أكمل وجه لمدة تجاوزت 7 أشهر في ملف كرة القدم.

وضمت اللجنة كل من: عمرو الجنايني، وحازم إمام، وأحمد حسام "ميدو".

وسبق أن أعلن الثلاثي رحيله عقب تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان الزمالك

"تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها على توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره التام للدور الذي قامت به اللجنة، التي ضمت كل من: الأستاذ عمرو الجنايني، وحازم إمام، وأحمد حسام "ميدو"، وذلك من خلال مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت 7 أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة الذي اعتمد التوصيات وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لأعضاء اللجنة، مع التأكيد على دورهم الإيجابي في مساندة النادي، باعتبارهم من أبناء الزمالك المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والحرص على الوقوف مع النادي في أي وقت، بحثًا عن مصلحة الزمالك فقط، والتي تعد الهدف الأسمى للجميع".

وأعلن الزمالك الشهر الماضي تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للفريق ومنحه كافة صلاحيات ومسؤوليات إدارة ملف الفريق الأول.

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وبدأ البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الزمالك استعدادا للموسم المقبل.

الزمالك لجنة التخطيط
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