حازم إمام يعلن انتهاء مهمة لجنة التخطيط في الزمالك

الخميس، 03 يوليه 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

حازم إمام

أعلن حازم إمام نجم الزمالك السابق انتهاء مهمة لجنة التخطيط في النادي.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان أحمد حسام "ميدو" نجم الفريق السابق أيضا رحيله عن اللجنة. (طالع التفاصيل)

وقال الثعلب الصغير عبر أون سبورت أف أم: "لجنة التخطيط أصبح ليس لها دورا في الزمالك سواء أنا أو ميدو أو عمر الجنايني منذ استقرار على تعيين مدير رياضي".

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وأتم "كل التوفيق لجون إدوارد ومجلس الإدارة وسندعم التجربة، وسنرحب بتقديم أي استشارات للنادي في أي وقت".

واعتمد مجلس إدارة الزمالك عمل لجنة التخطيط في شهر فبراير الماضي.

وتضمنت اختصاصات اللجنة: "العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده".

وأعلن الزمالك منذ أيام تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للفريق ومنحه كافة صلاحيات ومسؤوليات إدارة ملف الفريق الأول.

يذكر أن الزمالك اختتم الموسم بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ووصل البلجيكي يانيك فيريرا من أجل تولي تدريب الزمالك بدءا من الموسم المقبل.

حازم إمام الزمالك لجنة التخطيط
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