خبر في الجول - عرض قطري ورغبة القطبين.. تطور بشأن مستقبل حامد حمدان مع بتروجت

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 20:40

كتب : حامد وجدي

حامد حمدان - بتروجت

شهد مستقبل حامد حمدان لاعب وسط بتروجت تطورا جديدا خلال الفترة الحالية بعد تمسك ناديه باستمراره في وقت سابق.

حامد حمدان

النادي : بتروجت

بتروجت

وعلم FilGoal.com أن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب بناء على رغبته.

وتلقى بتروجت عرضا رسميا من نادي قطر القطري هذا الأسبوع من أجل الموافقة على انضمام اللاعب الفلسطيني إلى الفريق.

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ويكشف FilGoal.com انفراجة في موقف حامد حمدان لاعب وسط بتروجت بعد العروض الأخيرة

- منح سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت الضوء الأخضر لرحيل حامد حمدان عن الفريق بناء على رغبة اللاعب.

- بتروجت تلقى عرضا رسميا من قطر القطري هذا الأسبوع لضم اللاعب.

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- عقد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك جلستين مع مسؤولي بتروجت لضم حامد حمدان.

- تلقى بتروجت محادثات عن طريق وكلاء لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

- نادي بتروجت كان متمسكا باستمرار اللاعب الموسم المقبل لكن يبدأ دراسة العروض بعد قرار سيد عيد.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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