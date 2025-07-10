بعد تقرير الانسحاب من صفقة وسام.. الريان يعلن عودة رودريجو مورينو

الخميس، 10 يوليه 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

رودريجو مورينو - الريان

أعلن نادي الريان القطري عودة الإسباني رودريجو مورينو مرة أخرى لقيادة هجوم الفريق.

رودريجو مورينو

النادي : الغرافة

الريان

صاحب الـ 34 عاما قضى الموسم الماضي معارا من الريان للغرافة وتوج معه بلقب كأس الأمير.

وانضم المهاجم الإسباني في موسم 2023-24 للريان قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي وخلال 23 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 6.

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وقضى الموسم الماضي مع الغرافة وسجل هدفين وصنع 4 في 15 لقاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه بعض التقارير انسحاب الريان القطري من المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم الفلسطيني وسام أبو علي. (طالع التفاصيل)

وأنهى الريان الموسم الماضي من دوري نجوم قطر في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ولعب الإسباني المخضرم لفرق ريال مدريد وبنفيكا وبولتون وفالنسيا وليدز يونايتد قبل أن يحط الرحال في قطر.

كما ارتدى قميص منتخب إسبانيا في 28 مباراة سجل خلالها 8 أهداف دولية.

وخلال مسيرته توج بـ 4 ألقاب مع بنفيكا ولقب مع فالنسيا ولقب دوري الأمم الأوروبية مع إسبانيا في 2023.

رودريجو مورينو الريان الغرافة
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