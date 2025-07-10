الخليج الإماراتية: الوصل والريان ينسحبان من صفقة وسام أبو علي

انسحب ناديا الوصل الإماراتي والريان القطري من صفقة التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفقا لتقارير إماراتية.

ودخل الوصل والريان في سباق خلال الفترة الأخيرة لضم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي.

وكشفت صحيفة الخليج الإماراتية أن ناديا الوصل والريان قد انسحبا من صفقة التعاقد مع وسام أبو علي بسبب المبالغات المالية في المفاوضات حسب التقرير الإماراتي.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام التي تم تداولها كانت بعيدة تماما عن الأرقام الحقيقية التي تم التطرق لها خلال المفاوضات.

وأوضح التقرير أن نادي الوصل اتجه نحو التعاقد مع المهاجم البرازيلي سالدانيا بعد تعثر مفاوضات ضم وسام أبو علي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.