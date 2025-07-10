سكاي: موقف دياز من الانتقال إلى بايرن ميونيخ.. ومحاولات أخيرة

الخميس، 10 يوليه 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يواصل بايرن ميونيخ الألماني محاولاته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول.

وبحسب فلوريان بليتينبرج صحفي سكاي سبورتس، فإن ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري بدأ جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي دياز.

ووصف بليتنبرج الأمور بأنها معقدة بين الناديين، ولكن بايرن يستمر في المحاولة.

على الجانب الآخر أوضح الصحفي ذاته إن دياز أبلغ ليفربول رغبته بالرحيل إن أتاه عرض يغريه.

وقبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم الجناح لويس دياز هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أبلغت ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن بأن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي يتخذ فيها ليفربول هذا الموقف، بعد أن أرسلوا الرسالة نفسها إلى برشلونة في وقت سابق من فترة الانتقالات.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

لويس دياز ليفربول بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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