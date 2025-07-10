بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

ديوردي بيتروفيتش

دخل ناديا بورنموث وتشيلسي الإنجليزيين في مفاوضات متقدمة من أجل انتقال دوردي بيتروفيتش حارس البلوز للفريق المُلقب بـ "الكرز".

ويسعى بورنموث لتدعيم مركز حراسة المرمى للموسم الثاني على التوالي من تشيلسي بعدما استعار الموسم الماضي الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وعاد الإسباني بنهاية إعارته إلى تشيلسي ثم انضم لأرسنال في صفقة بيع نهائي.

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وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" أن الحارس الصربي أعطى الضوء الأخضر لتشيلسي للموافقة على إتمام التعاقد.

ومن المقرر أن يتم التعاقد بمقابل 25 مليون جنيه إسترليني للحارس البالغ 25 عاما.

ويحاول الحارس أن يحصل على دور رئيسي وهو ما لا يمنحه إياه تشيلسي لذلك يفضل الرحيل عن الفريق اللندني.

وانضم بيتروفيتش لتشيلسي قادما من نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي في 2023 وخاض منذ ذلك الحين 31 مباراة في جميع المسابقات.

وقضى الموسم الماضي معارا لستراسبورج الفرنسي حيث شارك في 31 مباراة وتم اختياره كأفضل لاعب في الفريق.

دودري بيتروفيتش تشيلسي بورنموث
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