بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت

الخميس، 10 يوليه 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

جيبس وايت

وضع توتنام اسم الإنجليزي مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست على قائمته لتدعيم خط الوسط للموسم المقبل.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن اللاعب الإنجليزي يتصدر قائمة أكثر من فريق لتدعيم صفوفه ويأمل توتنام بإتمام التعاقد مع فورست.

وتألق وايت بقميص فورست منذ انتقاله في أغسطس 2022 من ولفرهامبتون وأصبح واحد من أبرز لاعب الدوري الإنجليزي.

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وأشار التقرير إلى أن توماس فرانك المدير الفني الجديد للديوك اللندنية من أبرز المعجبين بالحصول على خدمات لاعب الوسط.

وكان جيبس وايت من أهم الأسماء المرشحة للانضمام لمانشستر سيتي قبل أن يضم الفريق كل من ريان شرقي وتيجاني رينديرز.

ويمتد تعاقد الإنجليزي البالغ 25 عاما حتى 2027 مع فورست بعدما انضم مقابل 42 مليون يورو في وقت سابق.

وساهم مورجان الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 ساهمت في تأهل فورست لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي باحتلال المركز السابع.

وإجمالا خلال 3 مواسم سجل 18 هدفا وصنع 28 في 118 مباراة بقميص فورست.

ويواصل توتنام تدعيم صفوفه إذ وافق وست هام على بيع محمد قدوس إلى الديوك اللندنية مقابل 55 مليون جنيه إسترليني كما ضم الفريق كل من الياباني كوتا تاكاي بالإضافة لضم الثنائي ماتيس تيل وكيفين دانسو بشكل نهائي بعد فترة الإعارة.

وسيشارك توتنام الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا كونه بطلا للدوري الأوروبي الذي حقق لقبه على حساب مانشستر يونايتد.

مورجان جيبس وايت توتنام نوتنجهام فورست
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