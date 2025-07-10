مصدر من البنك لـ في الجول: ثنائي الزمالك يهدد مصير صفقة أحمد ربيع

تواجه صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك عقبة في طريق إتمامها.

وقال مصدر من البنك الأهلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال أحمد ربيع للزمالك مهددة بسبب عدم التوصل لاتفاق مع مصطفى شلبي وسيد عبد الله على البنود الشخصية".

وأضاف "اللاعبان تخلفا عن جلسة مع إدارة البنك خلال الساعات الماضية، وإن لم يتم التوصل لاتفاق قريبا ستكون الصفقة مهددة بعدم الإتمام".

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى اقتراب الزمالك من ضم أحمد ربيع. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من البنك الأهلي لـFilGoal.com : "أحمد ربيع تغيب عن تدريبات الفريق بإذن من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للزمالك".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك اتفق مع البنك على ضم أحمد ربيع، مقابل انتقال لاعبين من الأبيض للبنك الأهلي.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.