خبر في الجول – الزمالك يتفق مع البنك الأهلي على ضم أحمد ربيع

الأحد، 06 يوليه 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - حسام عبد المجيد - الزمالك - البنك الأهلي

أتم نادي الزمالك الاتفاق مع البنك الأهلي على ضم أحمد ربيع لاعب وسط الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع البنك على ضم أحمد ربيع، مقابل انتقال لاعبين من الأبيض للبنك الأهلي.

وأن الثنائي المرشح للانتقال للبنك الأهلي من الزمالك حتى الآن هو مصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

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لكن هناك عدة تفاصيل قبل إتمام الصفقة وهي أن البنك الأهلي يرغب في الحصول على مقابل مادي بالإضافة إلى ثنائي الأبيض، وهذا ما يرفضه الزمالك.

وفي حالة موافقة ثنائي الزمالك على الانتقال للبنك الأهلي ستتم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الثنائي الزناري وشلبي للبنك الأهلي، وفي حالة عدم موافقة الثنائي سيعرض الزمالك بعض اللاعبين الآخرين على البنك للاختيار منهم لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.

البنك الأهلي الدوري المصري الزمالك
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