موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي

أتم نادي سموحة اتفاقه مع البنزرتي التونسي لضم الجزائري يوسف الفلاحي.

ويرتبط الفلاحي بتعاقد مع البنزرتي التونسي حتى صيف 2027.

ويلعب الفلاحي -23 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان قد انتقل إلى صفوف البنزرتي قادما من وفاق سطيف الجزائري في صيف 2023.

وكشفت إذاعة موزاييك أن البنزرتي توصل لاتفاق نهائي مع نادي سموحة يقضي بانتقال يوسف الفلاحي للفريق السكندري.

وتبلغ قيمة الصفقة 100 ألف دولار يدفعها سموحة لصالح الفريق التونسي.

وخاض الفلاحي 36 مباراة مع البنزرتي خلال موسمين خاضهم مع الفريق.

وسجل الفلاحي 3 أهداف وصنع مثلهما مع البنزرتي.

وسبق وأن شارك الفلاحي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رفقة وفاق سطيف.