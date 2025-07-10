تصنيف فيفا - تراجع منتخب مصر مركزين.. والبرتغال تتقدم لسادس العالم

الخميس، 10 يوليه 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال.

وشهد التصنيف تراجع منتخب مصر مركزين ليصبح الـ 34 عالميا والثالث إفريقيا.

ويحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي ولا تغيير على المراكز الخمس الأولى، بينما تقدم منتخب البرتغال المتوج بدوري الأمم الأوروبية للمركز السادس.

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واستمر منتخب المغرب في المركز 12 عالميا والأول إفريقيا وعربيا.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

12- المغرب

18- السنغال (+1)

34- مصر (2-)

36- الجزائر

44- نيجيريا (1-)

45- كوت ديفوار (4-)

49- تونس

51- الكاميرون (1-)

54- مالي (1-)

56- جنوب إفريقيا

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- إسبانيا

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال (+1)

7- هولندا (1-)

8- بلجيكا

9- ألمانيا (+1)

10- كرواتيا (+1)

تصنيف فيفا منتخب مصر
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