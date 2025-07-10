تقرير: القادسية يحسم صفقة هداف الدوري الإيطالي بـ 67 مليون يورو

بات ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا وهداف الدوري الإيطالي قريبا من الانتقال للقادسية السعودي.

ونال ريتيجي جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم برصيد 25 هدفا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن نادي القادسية توصل إلى اتفاق مع نادي أتالانتا للتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، لينضم إلى صفوف الفريق.

وأوضحت التقارير أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت نحو 67 مليون يورو شاملة الحوافز والمكافآت، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ أتالانتا.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع القادسية، براتب يفوق بأكثر من 6 أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير أن من المنتظر أن يصل اللاعب إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات الانتقال بشكل رسمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت عدة تقارير إلى اقتراب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من الرحيل عن القادسية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.