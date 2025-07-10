موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة

الخميس، 10 يوليه 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

فابيان رويز - ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

حُسم طرفا المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد اكتساح ريال مدريد برباعية نظيفة، فيما أقصى تشيلسي منافسه فلومينينسي بهدفين نظيفين.

واحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد الإسباني 4-0، والخسارة أمام بوتافوجو البرازيلي 1-0، ثم الفوز على سياتل واندرز المكسيكي بهدفين نظيفين.

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وفاز باريس في دور الـ16 على حساب إنتر ميامي برباعية، ثم إقصاء بايرن ميوينخ 2-0، وأخيرا ريال مدريد في نصف النهائي برباعية نظيفة.

أما تشيلسي فاحتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على حساب لوس أنجلوس الأمريكي 2-0، والخسارة أمام فلامنجو البرازيلي 3-1، ثم الفوز الأخير على حساب الترجي التونسي 3-0.

وأقصى تشيلسي منافسه بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 برباعية مقابل هدف، ثم بالميراس البرازيلي2-1، وأخيرا الفوز على حساب فلومينينسي بثنائية نظيفة.

الحدث: المباراة النهائية

البطولة: كأس العالم للأندية

مكان إقامة المباراة: ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك

الموعد: 10 مساء الأحد 13 يوليو

القناة الناقلة: MBC Masr، وتطبيق DAZN المجاني

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