الأهلي يعلن انطلاق استعداداته للموسم الجديد الإثنين المقبل

أعلن النادي الأهلي انطلاق تحضيراته للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل الموافق 14 يوليو الجاري.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات برصيد نقطتين والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عبر صفحته الرسمية عن انطلاق التحضيرات للموسم الجديد يوم الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيقيم معسكرا في تونس وستكون مدة المعسكر 10 أيام تبدأ من 18 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وأقام الأهلي معسكرا في أمريكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، كما سبق وأن أقام النادي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدوري المصري نظرا للمشاركة في أمم إفريقيا في فبراير 2024.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.