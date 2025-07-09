تشكيل باريس سان جيرمان - تغييران في الدفاع والهجوم أمام ريال مدريد

أجرى لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان تغييرين على تشكيل فريقه في مواجهة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان علي ملعب ميتلايف في نيويورك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ البرازيلي لوكاس بيرالدو في الدفاع بدلا من ويليان باتشو الذي سيغيب عن باقي مباريات البطولة بعد تعرضه للطرد بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويتواجد عثمان ديمبيلي في التشكيل الأساسي بدلا من برادلي باركولا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس بيرالدو – نونو مينديش

الوسط: فيتينيا – فابيان رويز – جواو نيفيش

الهجوم: خيفتشيا كفاراستخيليا – ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أرناو تيناس – ماتفي ساوفنوف – برادلي باركولا – نوحام كامارا – لي كانج إن – سيني مايولو – إبراهيما مباي – جونكالو راموس – وارين زائير إيمري

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.