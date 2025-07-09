تقرير: مانشستر يونايتد يتخلى عن تبادل الرايات قبل المباريات تخفضيا للتكاليف

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

تبادل الرايات - مانشستر يونايتد

كشف موقع talksport عن خطة نادي مانشستر يونايتد لتقليل التكاليف خلال المواسم المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر يونايتد سيتخلى عن إجراء توزيع الهدايا وتبادل الرايات المتبع قبل المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد كجزء من خفض التكاليف.

ويبدأ مانشستر يونايتد فترته الإعدادية للموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد يوم 19 يوليو، في العاصمة السويدية ستوكهولم، ثم وست هام يوم 27 يوليو، وبورنموث يوم 31 يوليو، وإيفرتون يوم 4 أغسطس، قبل ختام تحضيراته بمواجهة فيورنتينا يوم 9 أغسطس.

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ووفقا لـ talksport فإن شركة INEOS ومالكها جيم راتكليف المالك لنادي يونايتد، قام بإجراء خفض تكاليف كبيرة بتسريح مئات الموظفين، وتخفيض التمويل المخصص للمؤسسة الخيرية التابعة للنادي، وإنهاء دور أليكس فيرجسون كسفير للنادي، وخفض رواتب أساطير يونايتد برايان روبسون وأندي كول ودينيس إروين.

ويسعى راتكليف إلى معالجة الخسائر المالية للنادي، والتي تجاوزت 300 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولم يكشف الموقع ما إذا كان سيستمر مانشستر يونايتد في نفس النهج خلال مبارياته الموسم المقبل في البطولات المحلية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة.

ولن يشارك مانشستر يونايتد أوروبيا الموسم المقبل بعدما احتل المركز الـ15 برصيد 42 نقطة.

كما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنام هوتسبير بهدف نظيف، ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لحساب سبيرز.

وذكر موقع talksport أن يونايتد سيخصص ميزانية قليلة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين بإقامة استقبال مشروبات، حيث يرى مسؤولي أولد ترافورد أن استبدال الرايات ليست ضرورية وقديمة الطراز.

وعندما تملك راتكليف حصة من نادي مانشستر يونايتد، تعهد باستثمار شخصي بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني، لكنه يشعر أن هذه الأموال لن يكون لها تأثير دون استقرار مالية النادي أولاً، حتى أنه حذر من أن الأموال في النادي قد تنفد بالكامل.

وقال راتكليف لصحيفة تيليجراف مارس الماضي: "الإجابة البسيطة هي أن النادي سينفد أمواله في عيد الميلاد إذا لم نفعل هذه الأشياء، كانت والدتي تقول: (أنت تهتم بالقروش، والجنيهات تهتم بنفسها)".

ولفت الموقع إلى أنه من غير الواضح كم من المال سوف يوفره مانشستر يونايتد بالفعل من خلال عدم تقديم الهدايا لمنافسيه في فترة ما قبل الموسم.

مانشستر يونايتد
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