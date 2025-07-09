الصفقة الرابعة.. الاتحاد يستعير أحمد محمود من الزمالك

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 19:43

كتب : هاني العوضي

أحمد محمود - الزمالك

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم أحمد محمود قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن مدّد محمود عقده مع الزمالك لمدة موسمين حتى عام 2029، بعد أن كان عقده ينتهي في 2027 قبل الانتقال لزعيم الثغر.

وأصبح محمود رابع صفقات زعيم الثغر الصيفية بعد محمود عبد الرحيم "جنش" بشكل نهائي ومحمود عجيب ونور علاء على سبيل الإعارة.

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وكان محمود قد قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى الجونة.

صاحب الـ22 عامًا شارك في 9 مباريات خلال الموسم الماضي مع الزمالك، وتمكن من صناعة هدف.

وتوج محمود مع الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويُشرف أحمد سامي على تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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