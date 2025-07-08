خبر في الجول - الاتحاد السكندري يستعير أحمد محمود من الزمالك

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 16:11

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد محمود - الزمالك - مودرن سبورت

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع الزمالك لاستعارة لاعبه أحمد محمود لمدة موسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد أتم صفقة الإعارة مع اللاعب.

ومدّد محمود عقده مع الزمالك لمدة موسمين حتى عام 2029، بعد أن كان عقده ينتهي في 2027.

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وكان محمود قد قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى الجونة.

صاحب الـ22 عامًا شارك في 9 مباريات خلال الموسم الماضي مع الزمالك، وتمكن من صناعة هدف.

وتوج محمود مع الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وأعلن الاتحاد السكندري حتى الآن التعاقد مع محمود عبد الرحيم "جنش"، واستعارة نور علاء ومحمود عجيب.

ويُشرف أحمد سامي على تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد تمهيدًا للموسم الجديد.

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