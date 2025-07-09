بعد استشارة اللاعبين والجهاز الفني.. ودية ليفربول الأولى تقام في موعدها

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

ليفربول

ستقام مباراة ليفربول الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد في موعدها بشكل طبيعي، بعدما أثيرت الشكوك حول إقامتها بسبب وفاة ديوجو جوتا مهاجم الريدز.

وكان من المحتمل تأجيل مباراة ليفربول الودية ضد بريستون نورث إند بسبب الحزن على وفاة ديوجو جوتا.

وذكرت جريدة يوركشاير بوست أن ليفربول سيلعب مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد في موعدها يوم الأحد المقبل بعد استشارة لاعبي ليفربول والجهاز الفني.

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ويرغب نادي بريستون أيضًا في تكريم روح ديوجو جوتا خلال المباراة الودية. وقد ناقشت إدارة النادي مع نظيرتها في الريدز أفضل طريقة لتكريم روح المهاجم البرتغالي.

وعاد فريق ليفربول يوم الثلاثاء للتدريبات استعدادا للموسم الجديد، بعد أيام قليلة من وفاة ديوجو جوتا مهاجم الفريق.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس.

وتسببت وفاة جوتا في تأجيل عودة اللاعبين إلى التدريبات لأيام قليلة، حيث كان من المفترض أن يعود الفريق لمقر التدريبات يوم الجمعة.

وحضر معظم لاعبي الفريق بقيادة المدرب أرني سلوت جنازة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في جوندومار يوم السبت.

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وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس الماضي.

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ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

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وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

ديوجو جوتا ليفربول بريستون
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