الصفاقسي التونسي يتعاقد مع موتيابا لاعب الزمالك السابق

أتم نادي الصفاقسي التونسي إجراءات التعاقد مع جمال موتيابا لاعب الزمالك السابق.

وانضم موتيابا لصفوف الصفاقسي في صفقة انتقال حر.

وأعلن الصفاقسي اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع موتيابا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض موتيابا آخر تجاربه مع نادي بوردو الفرنسي.

وانتقل موتيابا إلى بوردو الفرنسي بعد نهاية رحلته مع الزمالك في يناير الماضي.

وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك وانتقل لبوردو بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 19 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدفين.