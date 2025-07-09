كايسيدو يثير القلق في تشيلسي قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية

يترقب الجهاز الفني لنادي تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا آخر تطورات إصابة موسيس كايسيدو لاعب البلوز.

وتعرض كايسيدو للإصابة في مواجهة تشيلسي ضد فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبحسب صيحفة ديلي ميل، فإن كايسيدو يعاني من الإصابة في كاحل القدم وتحيط الشكوك حول مشاركته في المباراة النهائية.

وحقق تشيلسي الفوز على حساب فلومينينسي بهدفين نظيفين في نصف النهائي سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو.

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وبذلك تأكد أن يكون بطل كأس العالم للأندية فريق أوروبي للمرة الـ12 على التوالي (11 بالنظام القديم، وبطل النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقا).

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .