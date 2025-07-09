كايسيدو يثير القلق في تشيلسي قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

موسيس كايسيدو

يترقب الجهاز الفني لنادي تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا آخر تطورات إصابة موسيس كايسيدو لاعب البلوز.

وتعرض كايسيدو للإصابة في مواجهة تشيلسي ضد فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبحسب صيحفة ديلي ميل، فإن كايسيدو يعاني من الإصابة في كاحل القدم وتحيط الشكوك حول مشاركته في المباراة النهائية.

أخبار متعلقة:
بسلاح فلومينينسي القديم.. تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع ديلي ميل: إستيفاو رفض عرض تشيلسي بالاستمرار مع الفريق لنهاية كأس العالم تياجو سيلفا: أحب تشيلسي ولكن لا خيار سوى الفوز عليهم لبلوغ النهائي

وحقق تشيلسي الفوز على حساب فلومينينسي بهدفين نظيفين في نصف النهائي سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو.

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وبذلك تأكد أن يكون بطل كأس العالم للأندية فريق أوروبي للمرة الـ12 على التوالي (11 بالنظام القديم، وبطل النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقا).

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .

تشيلسي موسيس كايسيدو
نرشح لكم
موسيالا يبرئ دوناروما من اتهامات التسبب في إصابته بيدرو نيتو: أتمنى تحقيق لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا لاعب الوداد يعدد مكاسب المشاركة في كأس العالم للأندية رغم قسوة الهزائم ترامب يوضح موقفه من حضور نهائي كأس العالم للأندية بعد تأخر 4 ساعات.. فيفا يتدخل لحل أزمة هبوط طائرة ريال مدريد في نيويورك كأس العالم للأندية – موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقين جواو بيدرو: أعتذر لـ فلومينينسي ولكني لاعبا محترفا.. وعلينا التفكير في النهائي ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع
أخر الأخبار
الحُكم على أنشيلوتي بالسجن عاما بسبب التهرب الضريبي 19 ثاتيه | الدوري الإسباني
صحيفة المنتخب: مدرب الوداد يضغط لضم صلاح مصدق من الزمالك 9 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: هندرسون ينهي عقده مع أياكس.. ويدرس بعض العروض 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الفرنسي يعلن استمرار ليون في الدوري بعد قبول الاستئناف 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس 36 دقيقة | سعودي في الجول
أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي 40 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني - أيمن عبد العزيز مدربا لـ دايموند.. وجعفر مديرا للكرة ساعة | القسم الثاني
الشريعي لـ في الجول: تعثر انتقال كالوشا لـ مودرن بسبب خلافات مالية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 4 محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي
/articles/508934/كايسيدو-يثير-القلق-في-تشيلسي-قبل-خوض-نهائي-كأس-العالم-للأندية