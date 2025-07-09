وكيل وياه يكشف حقيقة مفاوضات نيوم السعودي

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

هدف تيموتي وياه - أمريكا × ويلز

كشف نهرو هامزيك وكيل تيموثي وياه لاعب يوفنتوس حقيقة مفاوضات نيوم السعودي لضم اللاعب الأمريكي.

وكانت صخيفة الشرق الأوسط قد أشارات إلى رغبة نيوم في التعاقد مع لاعب يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

وقال نهرو هامزيك وكيل تيموثي وياه لاعب يوفنتوس عبر الرياضية السعودية:"لا أعلم شيئا عن مفاوضات نيوم السعودي".

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وأضاف "التعليق الوحيد الذي يمكن أن أقوله من ناحيتي إنها شائعات لا أساس لها من الصحة".

وشدد نهرو على أن تيموتي وياه بيرغب في الاستمرار مع يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وياه لعب 78 مباراة مع يوفنتوس واحرز 7 أهداف وصنع مثلهم.

تيموثي هو نجل جورج وياه، أسطورة ليبيريا المتوج بالكرة الذهبية عام 1995، والرئيس الحالي للبلاد.

صاحب الـ 25 عامًا انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ليل في 2023.

وشارك وياه مع يوفنتوس في 78 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وتعاقد نيوم حتى الآن معه بولكا حارس نيس وأليكساندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

تيموثي وياه نيوم يوفنتوس
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