الشرق الأوسط: نيوم استفسر عن إمكانية ضم تيموثي وياه

السبت، 05 يوليه 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

تيموثي وياه - يوفنتوس

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رغبة نادي نيوم في التعاقد مع تيموثي وياه، لاعب يوفنتوس.

ووفقًا للصحيفة، فإن نيوم قد تقدم بطلب رسمي من أجل الاستفسار عن شروط يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن وياه، وعلى الرغم من عرض نيوم، إلا أنه يفضل الاستمرار في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الحالية.

أخبار متعلقة:
تمهيدا لإعلان التعاقد مع جالتييه.. نيوم يعلن رحيل شاموسكا تمهيدا لرحيل حارسه إلى نيوم.. نيس يعلن ضم حارس ريمس نيوم يضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه

اللاعب الأمريكي قد يرحل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، ويملك أكثر من عرض في إنجلترا وفرنسا.

تيموثي هو نجل جورج وياه، أسطورة ليبيريا المتوج بالكرة الذهبية عام 1995، والرئيس الحالي للبلاد.

صاحب الـ 25 عامًا انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ليل في 2023.

وشارك وياه مع يوفنتوس في 78 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وتعاقد نيوم حتى الآن معه بولكا حارس نيس وأليكساندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

تيموثي وياه يوفنتوس نيوم
نرشح لكم
سكاي: بطلب من رونالدو.. النصر سيحاول التعاقد مع رودريجو بونو: حالة روبن نيفيز كانت صعبة بعد معرفة خبر وفاة جوتا الاتفاق يعيد جراي إلى إنجلترا من بوابة برمنجهام سان ماكسيمان: حاولوا إعطائي منشطات في فنربخشة كوليبالي: الخسارة بهذه الطريقة مخزية.. والحكم لم يؤد عمله كما يجب وكان وقحا مؤتمر إنزاجي: لا أستطيع لوم اللاعبين.. ونحتاج إلى تقوية فريق الهلال بالكامل نهاية رحلة الهلال التاريخية.. عدو الأزرق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(2) فلومينينسي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الموقف من العروض المقدمة لـ وسام أبو علي 16 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - باريس سان جيرمان دون تغييرات.. وهاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
بعد تألقه.. رومانو: إدارة سان جيرمان تجتمع مع وكيل باركولا لتجديد عقده 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن: لن نضم نيكو ويليامز انتهى الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508686/الشرق-الأوسط-نيوم-استفسر-عن-إمكانية-ضم-تيموثي-وياه