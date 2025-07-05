الشرق الأوسط: نيوم استفسر عن إمكانية ضم تيموثي وياه

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رغبة نادي نيوم في التعاقد مع تيموثي وياه، لاعب يوفنتوس.

ووفقًا للصحيفة، فإن نيوم قد تقدم بطلب رسمي من أجل الاستفسار عن شروط يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن وياه، وعلى الرغم من عرض نيوم، إلا أنه يفضل الاستمرار في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الحالية.

اللاعب الأمريكي قد يرحل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، ويملك أكثر من عرض في إنجلترا وفرنسا.

تيموثي هو نجل جورج وياه، أسطورة ليبيريا المتوج بالكرة الذهبية عام 1995، والرئيس الحالي للبلاد.

صاحب الـ 25 عامًا انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ليل في 2023.

وشارك وياه مع يوفنتوس في 78 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وتعاقد نيوم حتى الآن معه بولكا حارس نيس وأليكساندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.