ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن سعادته بتأهل فريقه للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وحقق تشيلسي الفوز على حساب فلومينينسي بهدفين نظيفين في نصف النهائي سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو.

وأوضح ماريسكا في تصريحات عبر DAZN: "كان موسمًا رائعًا، لقد كنا ضمن أفضل أربعة فرق في الدوري الإنجليزي، وحققنا لقب دوري المؤتمر، والآن وصلنا إلى نهائي كأس العالم للأندية، نحن سعداء للغاية"

وتحدث عن هدفي جواو بيدرو: "نعلم أن لدينا لاعبين قادرين على تحقيق ذلك، ونعلم أنه يتعين علينا مساعدتهم للوصول إلى المراكز التي تسمح لهم بذلك، ونحن نعلم أن جواو قادر على ذلك."

وعن إشراك نيكولاس جاكسون: "نيكولاس لعب معظم مباريات الموسم الماضي، اليوم بدأ جواو أساسيًا اليوم وكان جيدًا."

وأضاف ماريسكا "نتعامل مع كل مباراة على حدة، أخيرًا لدينا المباراة الأخيرة في الموسم، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالبطولة

وعن مواجهة باريس سان جيرمان أو ريال مدريد في المباراة النهائية، رد ماريسكا: "كلاهما فريقان من الطراز الرفيع. أحدهما فاز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والآخر الموسم الماضي. إنهما فريقان من الطراز الرفيع، لكننا فخورون وسعداء بالتواجد هناك".

وأتم حديثه عن إصابة مويسيس كايسيدو: "أخبرته أن عليه بذل قصارى جهده ليكون على أرض الملعب يوم الأحد، وسنرى".

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وبذلك تأكد أن يكون بطل كأس العالم للأندية فريق أوروبي للمرة الـ12 على التوالي (11 بالنظام القديم، وبطل النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقا).

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .