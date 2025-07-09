الرمادي: كنت أريد ضم قندوسي للزمالك.. والسعيد قادر على اللعب موسمين

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك أنه كان يريد ضم الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق لصفوف الأبيض.

وقال الرمادي عبر أون سبورت: "أوصلت عماد المندوه بوكيل أحمد قندوسي قبل رحيله من سيراميكا كليوباترا حتى يضمه للزمالك".

وأضاف "عبد الله السعيد يستطيع اللعب لمدة موسمين، السعيد لاعب محترف ويحافظ على نفسه مثل كريستيانو".

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وأكمل "عمر جابر يستطيع أن يصبح قائد الزمالك خلف شيكابالا فهو لاعب كبير ولديه خبرة كبيرة".

وأشار "الونش وحسام عبد المجيد هما أفضل ثنائي دفاعي في مصر".

وأوضح "مصطفى شلبي لديه إمكانيات غير عادية لكن علاقته من الجمهور لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة ولذلك أتمنى أن يخرج للإعارة ووقتها سيتألق بقوة".

وأتم تصريحاته "فتوح يمتلك إمكانيات غير عادية، لكن يحتاج لمن يصدقه ولا يبحث خلفه وأن يتعامل معه بشكل محترف".

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