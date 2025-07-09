بسلاح فلومينينسي القديم.. تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

ويعود الفضل لتأهل تشيلسي إلى جواو بيدرو صفقة الفريق الجديدة، الذي سجل هدفي فريقه في المباراة في الدقيقتين 18، و56.

ورفض جواو بيدرو الاحتفال بعد هدفيه في شباك فريق طفولته فلومينينسي الذي رحل عن صفوفه في شتاء 20220 إلى واتفورد ومنه إلى برايتون قبل الانضمام إلى تشيلسي خلال كأس العالم للأندية، ليتم قيده في القائمة الثانية.

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وبذلك تأكد أن يكون بطل كأس العالم للأندية فريق أوروبي للمرة الـ12 على التوالي (11 بالنظام القديم، وبطل النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقا).

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .

التشكيل

بدأ تشيلسي بتشكيل مكون: حراسة المرمى: روبرت سانشيز، والدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه – توسين أداربيويو – مارك كوكوريا، والوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز، ووسط الهجوم: كريستوفر نكونكو – كول بالمر – بيدرو نيتو، والهجوم: جواو بيدرو

أما فلومينينسي فبدأ بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فابيو، وخط الدفاع: جوجا - تياجو سيلفا - إجناسيو، وخط الوسط: ريني - هيركوليز بيريرا - نوناتو - فاكوندو بيرنال - تياجو سانتوس، وخط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من تشيلسي، حتى نجح جواو بيدرو في تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ورفض الاحتفال.

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18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥



First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc — DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2025

وفي الدقيقىة 21 تألق فابيو حارس فلومينينسي وتصدى لرأسية مالو جوستو القوية ليحافظ على شباكه من تلقي الهدف الثاني.

وأنقذ كوكوريا هدفا محققا لفلومينينسي في الدقيقة 25 بعدما أبعد الكرة على خط المرمى قبل بلوغ الشباك

وأعلن الحكم ضربة جزاء لصالح فلومينينسي في الدقيقة 35 ضد تشالوبا مدافع تشيلسي بعد اصطدام الكرة بيده، ولكن ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة تواجد يد تشالوبا في وضعها الطبيعي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان، كاد نكونكو أن يسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 45+1 بعد ركنية نفذها نيتو ونجح نكونكو في لعبها رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس فلومينينسي بقليل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 54 أجرى فلومينينسي تبديلين بنزول كينو وايفيرالدو ستوم بدلا من تياجو دوس سانتوس وجيرمان كانو.

وشهدت الدقيقة 56 الهدف الثاني لـ جواو بيدرو بعد تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة لتدخل الشباك.

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وأجرى ماريسكا تبديلين في الدقيقة 60 بنزول نيكولاس جاكسون بدلا من جواو بيدرو.

وأنقذ تياجو سيلفا مرماه من تلقي الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعدما أبعد تسديدة نكونكو على خط المرمى.

ودخل مادويكي ورييس جيمس بدلا من نيتو ومالو جوستو في الدقيقة 68.

وهدد نيكولاس جاكسون مرمى فلومينينسي في الدقيقة 68 بعدما أهدر انفردًا أمام مرمى وسدد في الشباك من الخارج.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع إلا أن المباراة استمرت حتى الدقيقة 100.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.

شاهد ملخص المباراة

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