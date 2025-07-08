انتظام محمد شحاتة في تدريبات الزمالك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد

انتظم محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء.

محمد شحاتة النادي : الزمالك الزمالك

ويخوض الزمالك تدريبات على استاد الكلية الحربية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشارك محمد شحاتة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الاحتفال بحفل زفافه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخاض الزمالك مرانه الثلاث تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا في معسكر الفريق في الكلية الحربية.

وكان فيريرا قاد تدريب الزمالك لأول مرة يوم الأحد، وذلك بعدما تم تعيينه مديرا فنيا للفريق.